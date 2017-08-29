أول فندق 5 نجوم للقطط في الكويت

أنشأت سيدة في الكويت فندقا مخصصا للقطط يقدم خدمات الرفاهية للقطط المدللة التي تقيم فيه.

صاحبة الفندق شيماء الحامدي تقول إنها مهتمة بتربية القطط بشكل شخصي، وتعمل منذ خمس سنوات على استضافة القطط في منزلها بمقابل مادي، قبل إنشاء فندق مؤخرا، مخصص للقطط يستوعب نحو 60 قطة.

وتضيف الحامدي أن نسبة الإشغال ترتفع في فصل الصيف والأعياد والعطلات الرسمية مقارنة بالمواسم الأخرى، وذلك لسفر أصحابها، مبينة أن الفندق محجوز بالكامل حاليا.

وأوضحت أن زبائن الفندق من أصحاب القطط، هم شريحة كبيرة، وأبدت مفاجأتها من أعدادهم واهتمامهم ودقة متابعتهم للقطط.

وتشير إلى أن الفندق يضم غرفا خاصة للقطط توفر لها أسباب الراحة والعناية والاهتمام والهدوء واللهو (بمواصفات 5 نجوم )، وبدرجة حرارة للمكان 25 درجة مئوية، بالإضافة إلى الاستحمام وقص الأظافر والشعر من خلال طاقم مختص على رأسه طبيب بيطري يتابع الحالة الصحية للنزلاء.

وتؤكد الحامدي، التي عادت للتو من معرض في إيطاليا، أن عالم القطط واسع ويحتاج إلى متابعة ومعرفة بأنواعها، مضيفة أن الفندق مجهز بكاميرات متابعة على مدار الساعة.

ويمنح الفندق ميزة إضافية لأصحاب القطط بإتاحة الفرصة لمتابعتها من منازلهم أو أينما كانوا من خلال تواصل موظفي الفندق معهم حيث يرسلون لهم الصور والفيديوهات بشكل متسلسل (نحو 3 فيديوهات يوميا) تبين لهم الجدول اليومي لحياة القط.

وعن أسعار الفندق، توضح الحامدي أنها تتقاضى يوميا نحو 4 دنانير (13 دولارا) مع توفير الطعام الخاص والإشراف الطبي، لافتة إلى أنها تخطط لتوفير مكان جديد بهدف التوسع.

أما عن التراخيص قبل إقامة الفندق، فقالت الحامدي إنه احتاج إلى موافقات عدة من أكثر من جهة حكومية (البلدية، هيئة الزراعة، وزارة التجارة).

وتشير إلى أن كل جهة منها لها شروط معينة يجب أن تتحقق قبل منح الموافقات، وجميعها تتابع الالتزام بالشروط، مثل فتحات التهوية، مكان عرض الحيوان، والشروط والمساحات المخصصة لكل قط وغير ذلك.

وذكرت أن هناك تصنيفا للقطط داخل الأماكن بحسب أنواعها، كي لا يحدث تزاوج بينها، وقالت: "لا نستقبل قططا عمرها أقل من شهرين ونصف الشهر كي تكون تجاوزت مرحلة التطعيم".

وتشير إلى أن الفندق يقدم خدمة "قص الشعر والأظافر، والاستحمام" للقطط غير النزيلة فيه أيضا.

وسعيا نحو مزيد من الأمان والمتابعة، تعمل الكاميرات بكل مكان على نقل الصورة "أون لاين"، ومزودة بأجهزة إنذار للتعامل مع أي طارئ، مبينة أنهم لم يواجهوا أي طارئ.

هذا إلى جانب المتابعة الدقيقة من الموظفين على مدار 12 ساعة من 10 صباحا إلى 10 مساء، موعد نوم القطط.

وحول أنواع القطط النزيلة، تقول الحامدي: هناك السكوتش فيلد، البوب تيل، السبينيكس، صاحبة الذيل القصير، والحبشية التي ليس لديها شعر، وغيرها من القطط الإيرانية، والبنغالية، والعربية.