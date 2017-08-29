البث الحي
منوعات

أغنية تيلور سويفت الجديدة تحطم رقما قياسيا للمشاهدة على يوتيوب

المغنية الأمريكية تيلور سويفت
المغنية الأمريكية تيلور سويفت
29/8/2017

حطم فيديو أحدث أغنية للمغنية الأمريكية تيلور سويفت (لوك وات يو ميد مي دو) أرقاما قياسية على موقع يوتيوب مسجلا أكثر من 43 مليون مشاهدة في الساعات الأربع والعشرين الأولى على نشره.

وقال يوتيوب يوم الثلاثاء إن هذا أكبر تدشين لأي فيديو على الإطلاق في تاريخ الموقع متجاوزا الرقم القياسي الذي حققه المغني الكوري الجنوبي تساي الذي حققت أغنيته (جنتلمان) 36 مليون مشاهدة في الفترة الزمنية ذاتها.

وهناك سباق محموم بين المعجبين ووسائل الإعلام الترفيهية لتفسير الفيديو الذي تهاجم فيه سويفت منتقديها الذين هاجموها على المستوى المهني والشخصي في الأعوام العشرة الأخيرة. وعرض فيديو الأغنية أول مرة خلال حلف توزيع جوائز (إم.تي.في) للفيديوهات الموسيقية يوم الأحد.

ولم تحضر سويفت (27 عاما) هذا الحفل وتغيبت عن حفلات الجوائز والأحداث المهمة في 2017 بعد خلافات علنية مع المغني كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان والمغنية كيتي بيري.

وقال يوتيوب إن متوسط مرات المشاهدة في الدقيقة خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بلغ 30 ألفا بينما وصل المتوسط في الساعة إلى ثلاثة ملايين. وبحلول اليوم الثلاثاء تجاوز معدل المشاهدة حاجز 53 مليون مشاهدة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

رسالة من ملك الأردن بشأن القدس في ذكرى تقسيم فلسطين

عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني