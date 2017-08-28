البث الحي
منوعات|الجزائر

عطر متداول في دول عربية احذروا شراءه .. فيه سم قاتل

28/8/2017

حذرت وزارة الدفاع الجزائرية مساء الإثنين من تداول عطر يعرف بـ"رولاكس" قد يؤدي إلى الموت المفاجئ بعد فترة غير مباشرة ومتأخرة من استعماله.

ووفقا لبيان عسكري مسرب كان موجه من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، فإن هذا العطر القاتل الذي يستهدف المسلمين تم اكتشافه بعدد من الدول العربية وذكرت بعضها مثل مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.

ووفقا للبيان العسكري فإن "التحاليل الكيمائية للعطر أثبتت بعد إخضاع  المستعملين له لفحوصات طبية، أن سمية هذا العطر لا تظهر مباشرة بعد استعماله بل لها مفعول متأخر قد يمتد من ثلاثة إلى أربعة أيام بعد رشه على جسد الإنسان بحيث يكون مآله الموت المحتوم".

وطالبت وزارة الدفاع بعدم اقتناء هذا العطر والتوقف بشكل نهائي عن استعماله في حالة اقتنائه من قبل.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الهدوء خلال عملية المنع تفاديا لعدم نشر الذعر وسط الأفراد الذين قد يكونون قد استعملوا هذا العطر، وذلك بالتطرق فقط لخطر الموت دون التركيز على الموت المفاجئ.     

ومن جهتها، سارعت وزارة التجارة، إلى فتح تحقيق في الموضوع، بينما حذرت جمعية حماية المستهلك من تداول هذا العطر. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)