عطر متداول في دول عربية احذروا شراءه .. فيه سم قاتل

حذرت وزارة الدفاع الجزائرية مساء الإثنين من تداول عطر يعرف بـ"رولاكس" قد يؤدي إلى الموت المفاجئ بعد فترة غير مباشرة ومتأخرة من استعماله.

ووفقا لبيان عسكري مسرب كان موجه من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية، فإن هذا العطر القاتل الذي يستهدف المسلمين تم اكتشافه بعدد من الدول العربية وذكرت بعضها مثل مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان، حسبما ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية.

ووفقا للبيان العسكري فإن "التحاليل الكيمائية للعطر أثبتت بعد إخضاع المستعملين له لفحوصات طبية، أن سمية هذا العطر لا تظهر مباشرة بعد استعماله بل لها مفعول متأخر قد يمتد من ثلاثة إلى أربعة أيام بعد رشه على جسد الإنسان بحيث يكون مآله الموت المحتوم".

وطالبت وزارة الدفاع بعدم اقتناء هذا العطر والتوقف بشكل نهائي عن استعماله في حالة اقتنائه من قبل.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الهدوء خلال عملية المنع تفاديا لعدم نشر الذعر وسط الأفراد الذين قد يكونون قد استعملوا هذا العطر، وذلك بالتطرق فقط لخطر الموت دون التركيز على الموت المفاجئ.

ومن جهتها، سارعت وزارة التجارة، إلى فتح تحقيق في الموضوع، بينما حذرت جمعية حماية المستهلك من تداول هذا العطر.