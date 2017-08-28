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منوعات|ألمانيا

شاهد: 80 كيلو ديناميت لإزالة جسر قديم في ألمانيا

28/8/2017

استُخدم 80 كيلوغرامًا من الديناميت لإزالة جسر عتيق في ألمانيا تم نقله وركائزه الستة بالقرب من مدينة ليمبورغ، الأحد.

ولم يثبت امتداد جسر "أوتوبان" الذي بني في الستينيات من القرن الماضي، أن إزالته ستكون سهلة، حيث فشلت الجولة الأولى من عملية الهدم في إزالة ركيزتين من الركائز الستة، ما اضطر فريق العمل إلى محاولة إزالة ثانية بالديناميت.

وقال وزير النقل في ولاية هيس الألمانية، أن طول الجسر لم يعد قادرا على استيعاب حركة المرور الكثيفة، لاسيما الشاحنات ذات الأحمال الثقيلة، وبالتالي كان لابد من بناء جسر بديل.

المصدر : رويترز
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