شاهد: 80 كيلو ديناميت لإزالة جسر قديم في ألمانيا

استُخدم 80 كيلوغرامًا من الديناميت لإزالة جسر عتيق في ألمانيا تم نقله وركائزه الستة بالقرب من مدينة ليمبورغ، الأحد.

ولم يثبت امتداد جسر "أوتوبان" الذي بني في الستينيات من القرن الماضي، أن إزالته ستكون سهلة، حيث فشلت الجولة الأولى من عملية الهدم في إزالة ركيزتين من الركائز الستة، ما اضطر فريق العمل إلى محاولة إزالة ثانية بالديناميت.

وقال وزير النقل في ولاية هيس الألمانية، أن طول الجسر لم يعد قادرا على استيعاب حركة المرور الكثيفة، لاسيما الشاحنات ذات الأحمال الثقيلة، وبالتالي كان لابد من بناء جسر بديل.