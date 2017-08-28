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شاهد: مسابقة للغطس في المستنقعات

28/8/2017

قبل 31 عاما بدأت بلدة ليانورتيد ويلز، أصغر بلدة في ويلز البريطانية، تنظيم مسابقة للغطس في المستنقعات بهدف إيجاد أفكار لجمع الأموال ودعم اقتصاد البلدة التي يعيش بها نحو 600 شخص فقط.

وخلال سنوات قليلة أصبحت البطولة شائعة يقصدها المغامرون بحثا عن التحدي.

وشارك في نسخة هذا العام 155 متسابقا ومتسابقة تحدّوا المياه الباردة العفنة.

وفاز بسباق نسخة هذا العام نيل روتر (33 سنة)، وهو مدرس يعيش بمدينة سويندن في إنجلترا، حيث قطع مسافة السباق في دقيقة و26 ثانية و15 جزءا من الثانية.

وفي سباق السيدات فازت جيس فيدلر حيث قطعت المسافة المطلوبة في دقيقة و41 ثانية و87 جزءا من الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي للسباق مسجل منذ عامين باسم البريطاني كريستي جونسون (33 عاما)، والذي قطع مسافة السباق في دقيقة و22 ثانية و56 جزءا من الثانية.

المصدر : أسوشيتد برس
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