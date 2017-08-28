شاهد: قطة تدل المارة على صغيرتها المحاصرة داخل هيكل سيارة

بعد ساعتين من الجهود المشتركة والمكثفة، نجح المارة والمنقذون في تحرير قطة علقت في الهيكل الداخلي لإحدى السيارات في مدينة تشينهوانغداو بمقاطعة خبى شمالي الصين، الخميس.

ففي حوالي الساعة السادسة مساء، سمعت امرأة صوتا ضعيفا قادما من سيارتها، فيما يبدو وكأنه صادر من قطة صغيرة، لكنها لم تتمكن من رؤيتها في أي مكان.

ولاحظت السيدة أن القطة الأم تتبع سيارتها لأميال في الصباح، ففحصت سيارتها، وتأكدت من أن القطة الصغيرة محتجزة بالفعل في سيارتها لكن لا تزال لا يمكن رؤيتها.

وفي غضون دقائق، جاء زملاء السيدة وبعض المارة للمساعدة، وحاولوا مع أدوات محدودة لتحديد موقع القطة وإخراجها ولكن كل جهودهم باءت بالفشل، فلجأوا لإحدى مؤسسات خدمات السيارات للحصول على المساعدة، في حين ظل الجميع في الموقع بانتظار إنقاذ القطة المحاصرة.

وقام رجال الإنقاذ برفع السيارة وإزالة لوحة حماية المحرك، حيث كانت القطة عالقة وتم سحبها بلطف من خلال حبل ربطها أحدهم حولها، وبمجرد خروجها من السيارة هتف الجميع في سعادة لكون القطة سليمة وآمنة.

وقال شو تيان، أحد المنقذين "أشعر بالسعادة البالغة، فقد كنت حريصا على إخراجها في أقرب وقت ممكن".

وقال فني السيارات، تشنغ لو، الذي لعب دورًا كبيرًا في الإنقاذ "الحياة رائعة ومن الجيد أن يقدر الجميع ذلك، لأننا جميعا نقدر قيمة الحياة، وكانت القطة الأم تنتظر صغيرتها، ورفضت الذهاب، ما يشير إلى أن القطة الصغيرة لا تزال على قيد الحياة، لذلك قررنا ألا نتخلى عنها".