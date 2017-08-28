البث الحي
منوعات|ليبيا

شاهد: صناعة "سروج الخيل" حرفة تواجه خطر الاندثار في ليبيا

28/8/2017

تقلصت حرفة صناعة سروج الخيل اليدوية التي كانت مزدهرة في العاصمة الليبية طرابلس لتقتصر على عدد محدود من الصناع.

ومن بين هؤلاء الحاج فرج الفزاع، الذي تقع ورشته الصغيرة على مشارف المدينة ويشتهر بصناعة سروج الخيل المزينة بالنقوش العربية والرموز القبلية المشغولة بالفضة والنحاس.

وتعلم الفزاع، 62 عاما، هذه الحرفة من عمه منذ أن كان في السادسة من عمره ونقل الحرفة بعد ذلك إلى ابنه.

ويقول إنه بالرغم من تقارب النقوش من بعضها البعض، فإن لكل "سراج" شخصيته واجتهاداته في صناعته.

وأضاف أن "السرج الليبي من السروج اللي تعتبر ثراث بلدي. حتى في صناعته، حتى في ركوبه علي الخيل، ومتميز في أنحاء العالم بالجمال".

وتوشك هذه الحرفة على الاندثار بسبب شح المواد التي يتم استيرادها من الخارج.

ويصمم الفزاع نوعين رئيسيين من السروج أحدهما موشى بشرائح من الفضة ويباع بنحو 15 ألف دينار ليبي، أي ما يزيد قليلا عن 11 ألف دولار، ويحتاج صنعه عادة لثلاثة أسابيع.

والآخر أقل سعرا وموشى بخيوط الفضة أو الذهب أو النحاس ويبلغ ثمنه نحو خمسة آلاف دينار ليبي، أي نحو أربعة آلاف دولار، وهذا النوع عادة ما يحتاج صنعه لثلاثة أشهر ينسج فيها الفزاع الخيوط بأشكال ونقوش مختلفة.

ويتفاخر الليبيون بسروج جيادهم أثناء الاحتفالات مثل الزفاف وسباقات الخيل التقليدية التي تجرى في مختلف أرجاء البلاد. ويقيم الفرسان في السباقات على أساس أدائهم وكذلك على مظهرهم وسروج جيادهم.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)