شاهد: انهيار جبل على بلدة صينية

انهار جزء من أحد الجبال ببلدة تشانغياوان بوسط الصين (الإثنين) ما أسفر عن مقتل شخصين، في حين مازال 25 شخصا في عداد المفقودين.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الانهيار الجبلي دمر 34 منزلا في القرية التابعة لمدينة بيجي بمقاطعة غويجو.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام صينية لحظة انهيار صخور ضخمة من منطقة مرتفعة بالجبل، مخلفة وراءها هالة من الغبار الكثيف.

وقالت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الصينية إن عمال الإنقاذ تمكنوا من انقاذ 6 أشخاص أحياء من بين الركام، في حين لا يزال نحو 25 شخصا في عداد المفقودين.