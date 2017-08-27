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شاهد: موقع إنترنت لترجمة الأصوات البشرية إلى لغة الأفيال

27/8/2017

نجحت منظمة للمحافظة على الحياة البرية في تطوير موقع إنترنت يقوم بترجمة الأصوات البشرية إلى لغة الأفيال بهدف تسهيل التواصل مع هذه الحيوانات.

ويمكن لموقع "هاللو إن إيليفنت" أو مرحبا بلغة الأفيال، ترجمة الأصوات والكلمات البسيطة المكتوبة باللغة الإنجليزية مثل "مرحبا" أو "دعنا نحتفل" إلى أصوات تفهمها الأفيال.

ويعتمد الموقع على أصوات الفيلة التي تم جمعها من خلال مشروع "إيليفنت فويسز"، أو أصوات الأفيال"، لدراسة وسائل الاتصال بين الأفيال وجمعها والمحافظة عليها في قاعدة بيانات.

وتتواصل الأفيال مع بعضها البعض بوسائل عديدة غير الأصوات بما في ذلك لغة الجسد.

وتقول منظمة "ديفيد شيلدريك للحياة البرية" التي طورت الموقع، إن العاملين في المنظمة "تعلموا من خلال متابعة حياة الفيلة على مدى 40 عاما متى يشعر الفيل بالراحة والاسترخاء والرضا من خلال متابعة حركة أقدام الفيلة الخلفية إلى تحريك خراطيمها فوق أنيابها".

وتعمل المنظمة في مجال المحافظة على الأفيال في كينيا من خلال برامج لإنقاذ وإعادة تأهيل الأفيال، وقامت برعاية 150 فيلا صغيرا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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