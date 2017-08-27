شاهد: مصارعة بين "الروبوتات"

أُقيمت مسابقة مصارعة الروبوت على هامش مؤتمر الروبوت العالمي (الأحد) في العاصمة الصينية بيجين.

وجلب المولعون بهذا النوع من المنافسة أجهزة الروبوت الخاصة بهم للاستمتاع بمشاهدتها وهي تتصارع ومحاولة الفوز باللقب.

وقال لين يو (21 عاما) الذي يشارك في المسابقة من جامعة تشونغشينغ للفنون والعلوم وأحد الفائزين في المباراة النهائية "نتحكم في (الروبوتات) باستخدام تقنية البلوتوث ونخلق تزامنا بينها وبين الأذرع البشرية باستخدام التشفير. فعندما تتحرك ساقي اليمنى للأمام تتحرك قدم الروبوت للأمام وهكذا. ويتحرك أيضا في اتجاه ما عندما أُحرك رأسي من جانب لآخر".

وشارك في المسابقة 330 فريقا من أنحاء الصين في إطار المؤتمر العالمي للروبوت.

ويشهد المؤتمر أيضا مشاركة عارضين من قطاعات مختلفة في مجال أبحاث الروبوت لتقديم أعمالهم وابتكاراتهم.

ويعقب المؤتمر مسابقات متنوعة منها سباق الطائرات بدون طيار ومسابقة تصميمات الشباب.

وانبهر الحضور أثناء المسابقة بالمستوى المتطور لبعض الروبوتات المشاركة.

ولا تزال الصين أحد أكبر أسواق صناعة الروبوتات في ظل الطلب المتنامي على مثل هذا النوع من المنتجات.