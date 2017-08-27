شاهد: لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق سائق بدراجة نارية

تسبب إعصار هاتو الذي ضرب جنوبي الصين، بسقوط شجرة ضخمة فوق دراجة نارية ذات ثلاث عجلات بمقاطعة قوانغدونغ، ما أدى إلى إصابة سائقها.

ووقع الحادث في مدينة فوشان حيث وقع إعصار هاتو وهو الإعصار الثالث عشر والأعنف الذى ضرب الصين هذا العام.

وأظهرت كاميرا المراقبة، شجرة طولها 10 أمتار عند مفترق طريق بعد أن أطاحت بها عاصفة قوية في حوالى الساعة 11:55 بالتوقيت المحلى، لتسقط مباشرة فوق دراجة نارية ذات ثلاث عجلات، ودراجتين أخريين تنتظران الضوء الأحمر.

ولسوء الحظ أصابت الشجرة الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات وسائقها، إذ سقطت في وسط العجلة، وبدا السائق غير قادر على التحرك.

وقال سائق الدراجة، تشن جونيان "لم يكن لدي أي حدس، وفجأة وقعت الضربة على رأسي، وأصبت حقا، وكنت عالقا في الدراجة النارية ولم أستطع التحرك".

وكان تشن محظوظا إذ هرع نحوه المارة وكان من بينهم ضابط شرطة، والذي همّ على الفور لإنقاذه ونقله إلى المستشفى.

وقال تشن تشو غى، ضابط الشرطة "لقد سقطت الشجرة على ظهره، وظل عالقا في الدراجة النارية حتى قمنا بسحبه بعناية إذ كان مصابا".

واتصل الشرطي بمستشفى قريب على الفور واستخدم الخط السريع لإرسال المصابين إلى المستشفى.

وقال الرجل المصاب "لقد حدث للتو أن ضابط الشرطة كان يمر هنا ونقلني إلى مستشفى جونان بسيارة للشرطة، وكنت محظوظًا حقا".

وقال الأطباء ان تشن عانى فقط من إصابات طفيفة وسيتعافى قريبًا.