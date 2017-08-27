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منوعات|الأردن

شاهد: كرة قدم "الفقاعة" تنتشر في الأردن

27/8/2017

تشهد ملاعب كرة القدم في الأردن ظاهرة رياضية جديدة بدأت تنتشر في البلاد وهي كرة قدم الفقاعة، التي تلقى شعبية كبيرة بين مختلف الأعمار.

ويمارس اللاعبون رياضة كرة القدم العادية ولكن من داخل فقاعات هواء ضخمة تشبه البالونات.

ويرى منظمو هذه اللعبة أن الفقاعة التي يرتديها اللاعبون أكثر من مجرد مرح قائم على رياضة تقليدية.

ويقول رامي دولة أحد مؤسسي المجموعة المنظمة لهذه اللعبة في الأردن إن وجود اللاعبين داخل الفقاعة يحول دون رؤية ملامح باقي اللاعبين ما يضفي جوا من المرح حتى وإن لم يكن الجميع يعرفون بعضهم البعض.

ومنذ ظهورها في المملكة الصيف الماضي اكتسبت اللعبة ممارسين كثيرين في المملكة حيث يتقدم العشرات للمشاركة في كل دورة يتم تنظيمها.

وقالت أم أحد اللاعبين إنها طريقة ممتعة لجعل أولادها يتحركون كثيرا، بالإضافة إلى التحدي الذي تحدثه الفقاعة.

وإضافة إلى كرة القدم، طور منظمو تلك اللعبة ألعابا أخرى باستخدام الفقاعة مثل مصارعة السومو وغيرها.

وتأسست مجموعة "آوت آند أباوت" في 2010 بهدف نشر البهجة والإيجابية في أنحاء الأردن. ومنذ ذلك الحين بلغ عدد أتباعها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 19 ألف شخص.

وتنظم المجموعة مناسبات بينها نزهات سيرا على الأقدام ومناقشات كتب وأحداث رياضية.

المصدر : رويترز
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