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شاهد: سباق مثير لامتطاء الثيران في ألمانيا

27/8/2017

استضافت مدينة هانزاوفن الألمانية سباق الثيران التقليدي، والذي يقام كل أربع سنوات.

وأقيم السباق، الذي بدأت المدينة البافارية في تنظيمه منذ عام 1983، وسط حضور جماهير غفيرة قدرها المنظمون بعدة آلاف، حرص عدد كبير منهم على ارتداء الملابس التقليدية للولاية الألمانية الشهيرة.

وشارك في السباق 16 متنافسا بينهم سيدة للمرة الأولى في تاريخ السباق.

وقالت مارليس كيرغل إنها كانت ترغب في "أن يعدو الثور بشكل معين، ولكن المهم في الأمر أنه قام بالجري".

ويمكن للثيران العدو بسرعة مما تسبب في سقوط العديد من راكبيها.

وقال آدم جوزيف الفائز بالسباق إنه لا يوجد طريقة معينة للفوز باللقب "ولكنه الحظ وشعور الثور وقت السباق" على حد قوله.

المصدر : رويترز
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