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منوعات|المملكة العربية السعودية

شاهد: آلاف من الحجاج يتجمعون للصلاة حول الكعبة

27/8/2017

أدى مئات الآلاف من الحجاج المسلمين، مساء السبت، صلاة العشاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة في مشهد رائع، حيث تجمعوا من شتى أنحاء العالم لأداء فريضة الحج.

واستقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة الحجاج الذين جاءوا من كل حدب وصوب لأداء أحد أركان الإسلام الخمسة. 

وبلغ عدد القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم 3 ذي الحجة الجاري (مساء الجمعة أمس الأول) مليون و584 ألف و269 حاجًا، وذلك بزيادة بلغت 389 ألف و289 حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة قدرها 33% تقريباً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالسعودية، السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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