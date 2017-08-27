انقطاع الكهرباء عن مدينة الإنتاج الإعلامي بمصر

انقطع التيار الكهرباء، مساء السبت، عن مدينة الانتاج الإعلامي المصرية، لمدة 7 دقائق، فيما قال رئيس المدينة إنه تم تداركه بمولدات كهربائية بديلة لحين حل المشكلة.

ويعد هذا الانقطاع البارز هو الثاني من نوعه، الذي تشهده المؤسسات الحيوية بالبلاد خلال نحو شهر.

وذكرت مدينة الانتاج الإعلامي الواقعة في مدينة 6 أكتوبر غربي القاهرة (تابعة للدولة)، في بيان، أنه "مساء السبت حدث قطع كامل في محطة كهرباء (مدينة) أكتوبر، المغذية للدوائر الكهربائية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وفندق المدينة".

وأوضح البيان أن الانقطاع أدى إلى "تأثر عدد (لم يحدده) من القنوات الفضائية بالمدينة".

وذكر البيان أنه جرى تدارك الموقف، وتم إعادة الكهرباء عن طريق مولدات كهربائية بعد فترة انقطاع لم تتجاوز الـ7 دقائق، و"مازال قطع الكهرباء مستمرًا من المحطة المغذية للمدينة".

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس إدارة المدينة أسامة هيكل، أجرى اتصالًا بوزير الكهرباء محمد شاكر، الذي أرسل فرقًا من المهندسين للتحري عن أسباب المشكلة والعمل على حلها سريعًا، بحيث يعود التيار الكهربائي المغذي للمدينة بشكل تدريجي.

وفي تصريح للوكالة الرسمية المصرية، قال هيكل، إن "انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، نتج عن انقطاع في الدوائر المغذية من محطة كهرباء 6 أكتوبر، وليس عطلًا من داخل المدينة".

ولم يحدد البيان أو المسؤول المصري، توقيت عودة التيار الكهربائي من محطته الرئيسية، كما لم يتسن معرفة التوقيت الزمني لقدرة المولدات على مد المدينة بالكهرباء.

وأواخر شهر يوليو/تموز الماضي، انقطع التيار الكهربائي عن مبنى رئيسي للركاب بمطار القاهرة الدولي، في واقعة تسببت في ارتباك حركة السفر لنحو ساعتين، وفق تقارير صحفية محلية.