شاهد: أمريكي يفوز ببطولة العالم للعزف من دون آلة !

فاز شاب أمريكي بالنسخة الثانية والعشرين من بطولة العالم للعزف على آلة الغيتار من دون وجود الآلة !

واشترك في منافسات البطولة، التي تقام في فنلندا، متسابقون من مختلف العالم. وشهد الدور النهائي منافسة قوية بين 15 متسابقا من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وأستراليا واليابان وكندا والسويد وكوريا الجنوبية وتايوان.

واحتل المتنافس الياباني المركز الثالث، بالرغم من أن هذه هي أولى مشاركاته خارج اليابان، خاصة وأنه ما زال في العام الخامس عشر من عمره.

ويقوم المتنافس بتمثيل عزف أغنية أو لحن كما لو كان يحمل غيتارا حقيقيا بين يده.

وتدعو المسابقة إلى السلام بين شعوب الأرض، ويقول الموقع الرسمي للبطولة "إن الحروب ستختفي وستتوقف ظاهرة تغير المناخ وستختفي كل الأشياء السيئة من العالم إذا شارك الجميع في عزف الغيتار من دون وجوده".