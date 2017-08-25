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شاهد: كيف يتم قياس وزن وطول حيوانات حديقة حيوان لندن؟

24/8/2017

لجأت حديقة حيوانات لندن إلى استدراج سكانها من الحيوانات من أجل البرنامج السنوي لقياس أوزان وأطوال نحو 20 ألف حيوان يعيشون بداخلها.

وقالت جمعية علم الحيوان في لندن إن برنامج الوزن السنوي يسمح لحراس الحديقة بتسجيل أوزان وأطوال الحيوانات، التي تنتمي لأكثر من 700 نوع، وإرسال البيانات إلى شبكة معلومات عالمية.

وأضاف بيان للجمعية أنه "مع وضع اختلاف شخصيات وأمزجة الحيوانات في الحسبان، استخدم حراس الحديقة تكتيكات بارعة لحث الحيوانات على الوقوف ومن ثم قياسها".

وشملت تلك التكتيكات إغراء طيور البطريق الجائعة بالمشي على أجهزة الوزن فيما تسير في صفوف انتظارا لتناول وجبة الإفطار، وتعليق وجبة الصباح في مكان مرتفع للأسود لتشجيعها على مد اطرافها إلى أقصى ارتفاع لقياس طولها.

وقال مارك هابين مدير حديقة الحيوان: "علينا أن نعرف المعلومات الأساسية عن كل حيوان في الحديقة" مشيرا إلى أن الوزن مؤشر مهم للوضع الصحي للحيوان ويساعد في الاطمئنان على أن كل حيوان يأكل بشكل جيد وينمو بالمعدل الذي يجب أن يكون عليه".

وأوضح هابين أن عملية القياس السنوي تمكن إدارة الحديقة من "الكشف عن حالات الحمل من خلال قياس حجم الخصر المتنامي".

وقال إن تبادل المعلومات مع حدائق الحيوان الأخرى، ومع المحافظين على البيئة في جميع أنحاء العالم، يمكن الجميع من تقديم رعاية أفضل للحيوانات خاصة الأنواع المهددة بالانقراض.

المصدر : أسوشيتد برس + وكالة الأنباء الألمانية
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