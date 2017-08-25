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شاهد: فتاة أمريكية تصرخ من الألم داخل مدرسة .. والشرطة تحقق

25/8/2017

فتحت شرطة دنفر، عاصمة ولاية كولورادو الأميركية، تحقيقا في فيديو جرى ترويجه على نطاق واسع هذا الأسبوع يظهر تعاملا قاسيا مع 8 طالبات في فريق التشجيع بإحدى المدارس الثانوية.

 

وأظهر الفيديو الطالبات الثماني وهن يبكين ويطلب من المدرب التوقف عن إجبارهن عن فعل وضعية صعبة.

الفيديو تم التقاطه أثناء معسكر تدريب في يونيو / حزيران الماضي حيث أجبر المدرب الفتيات على فعل حركات صعبة تحتاج إلى تدريبا مطولا. وأظهر الفيديو الفتيات وهن يتعذبن من الألم ويرجون المدرب ومساعديه التوقف.

وقال والد إحدى الطالبات إنه ذهب بعض الواقعة مباشرة إلى مسؤولي المدرسة وقدم شكوى ضد المدرب لكن شيئا لم يحدث والآن بعد أشهر تسربت مقاطع الفيديو وأحدثت صدمة لدى المجتمع الأمريكي وتدخلت الشرطة.

وبعد انتشار الفيديو أجبر خمسة مدراء بالمدرسة على الابتعاد عن العمل مؤقتا إضافة إلى المدرب .

وتحقق الشرطة في هذه القضية على أنها احتمال إساءة معاملة الأطفال.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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