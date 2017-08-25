شاهد: العثور على رفات صينيين من القرن التاسع عشر في هرم أثري

كشف علماء أثار عن رفات 16 صينيا عملوا في بيرو قبل أكثر من مئة عام في منطقة جبال الإنديز.

ويعمل علماء آثار على استكشاف ماضي بيرو في فترة ما قبل وصول كريستوفر كولومبوس.

وقالت روكسانا جوميز كبيرة علماء الآثار في الموقع (الخميس) إن الجثث التي يعتقد أنها لعمال مؤقتين تم جلبهم لبيرو ليحلوا محل العمال بالسخرة وُجدت مدفونة أعلى هرم من الطوب اللبن استخدم لأول مرة من قبل شعب الايشما.

وكانت بيرو أحد أهم وجهات العمال الصينيين في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر وهي سوق انتعشت بعد إلغاء العبودية بالبلاد في 1854.

وقالت جوميز إن الصينيين الذين عثر على رفاتهم بهرم بيلافيستا في ليما دُفنوا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومن المحتمل أنهم كانوا يجمعون القطن في مزرعة قريبة في ظروف "شديدة الصعوبة".

وقالت وزارة الثقافة في بيرو إنه لم يكن مسموحا للعمال الصينيين بصفة عامة بدفن موتاهم في مقابر كاثوليكية في ليما مما كان يجبرهم على استحداث مواقع دفن.

وكان قد تم في السابق اكتشاف رفات عمال صينيين في ليما في هرم آخر من الطوب اللبن يعرف باسم هواكاس.