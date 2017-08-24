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شاهد: لاجئ يصمم لعبة كمبيوتر تحاكي طريق هروبه من سوريا

24/8/2017

هناك من يتهم مستخدمي ألعاب الحاسوب بالهروب من الواقع من خلال الاستغراق في عوالم وهمية، لكن لعبة "Path Out" التي تعني "طريق الخروج" يبدو أنها تسلك طريقا آخر.

هذه اللعبة تجعل ممارسها يواجه عالمًا شديد الواقعية، إذ يرسم مصمم الغرافيك الشاب السوري عبد الله كرم (21 عامًا) طريق هروبه من سوريا إلى النمسا.

ويقوم اللاعبون بدور كرم ويواجهون خلال اللعبة تحديات عاش كرم أكثرها في الواقع، وتتخلل اللعبة مقاطع فيديو توضيحية لخصوصيات الثقافة الشرقية.

قال كرم إن هذه المقاطع المصورة التي تتخلل اللعبة توضح جوانب يفرضها السياق وتبرهن على أن هناك إنسانًا وراء القصة وأنني عايشت فعلًا الأحداث التي تعرضها اللعبة.

وأكد الشاب السوري أن "فهم موقف اللاجئين هو الهدف الرئيسي للعبة".

وتدعم شركة كوسا كريشنز في مدينة كارلسروه اللعبة، وتتخصص هذه الشركة في الألعاب التي توصل رسائل اجتماعية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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