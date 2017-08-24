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شاهد: قرى صربية تتحول لمدن "أشباح" وبعضها يسكنه شخص واحد!

24/8/2017

أدى خلو مئات القرى الصربية من سكانها إلى تحولها لمدن أشباح، فعلى مدار عقود هجر السكان القرى واتجهوا للمدن، حتى أصبحت بعض تلك القرى حاليا لا يتجاوز عدد سكانها الشخص الواحد!

ومن بين تلك القرى "ريبوسنيكا" على سفوح جبل ستارا بلانينا في الجنوب الشرقي للبلاد، والتي تحولت إلى مدينة أشباح، وقد غرقت القرية في عام 1998، مع وجود عدد آخر من القرى في المنطقة يواجه نفس المصير، حيث تقلص عدد سكانها إلى شخص واحد أو عدد قليل من كبار السن.

وتم إغلاق المدارس، والتجهيزات الطبية، والمحطات البيطرية والمحلات التجارية، لندرة الزوار، كما ساءت حالة الطرق، وبعضها أصبح مجرد مسارات ترابية.

وبين تعداد عام 2002 وعام 2011، انخفض عدد سكان بأكثر من 377 ألف شخص أي 5% من مجموع سكانها، وتقول الأكاديمية الصربية للعلوم إن عدد سكان البلاد انخفض بنسبة 86% في 4600 قرية.

وذكرت ماريجا جيلينوفيتش، مسؤولة البلدية، أنه على مدى الخمسين عاما الماضية، انخفض عدد سكان مدينة كنجازيفاك، وهي المقاطعة التي تنتمي إليها قرية "ريبوسنيكا"، إلى النصف ليصبح الآن 30 ألف شخص.

وخلال حروب البلقان في التسعينات، غادر ما يقدر بحوالي 700 ألف شخص صربيا، بعد أن انتقل أكثر من مليون شخص إلى الغرب بحثًا عن حياة أفضل خلال العقدين السابقين.

واستمر هذا الاتجاه حتى بعد سقوط الرجل القوي سلوبودان ميلوسيفيتش في عام 2000 وما أعقبه من عقوبات دولية معوقة.

وداخل صربيا ازداد معدل الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن، بينما لم تفلح الحوافز التي وعدت بها الحكومة الصربية الشباب الذين يقررون البقاء في القرى عن نتيجة واضحة حتى الآن.

المصدر : رويترز
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