البث الحي
منوعات

شاهد: فوط صحية من "قصب السكر" لفتيات أوغندا

24/8/2017

طور برنامج أوغندي لمجموعة من أصحاب المشاريع مناشف صحية "فوط" رخيصة مصنوعة من المنتجات الثانوية لقصب السكر، لفتيات المدارس.

ويشير تقرير لليونسكو إلى أن واحدة من بين كل 10 فتيات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُضطر إلى الغياب عن المدرسة خلال الدورة الشهرية، ما يعني أنها تتغيب عن نحو 20% من السنة الدراسية، كما أن معظم هؤلاء الفتيات ليس لديهن المال لشراء الفوط الصحية.

كما تُضطر بعض هؤلاء الفتيات إلى استخدام الخرق غير الصحية بسبب عدم امتلاكهن المال لشراء البديل الصحي، في حين ينتهي الأمر ببعض الفتيات إلى التسرب من المدرسة تماما بسبب هذا الأمر، وهو ما يخطط البرنامج لتغييره بفضل الابتكار الجديد.

وقالت ليديا أسييموي، المؤسس المشارك لبرنامج "إكو سمارت بادس" إن العديد من الفتيات لا يستطعن تحمل تكلفة الفوط الصحية الموجودة في السوق، وعندما تذهب إلى المدارس سوف تُفاجأ بأن كثيرات يغبن عن المدرسة خلال فترات الدورة الشهرية، لأنهن ليس لديهن فوط صحية أو مواد صحيحة لاستخدامها.

وأضافت أن الفتيات يشعرن بحرج شديد وسط الناس خلال الدورة الشهرية لاسيما عند حدوث تسرب من خلال الملابس فتصبح وكأنها وصمة عار، فيخترن البقاء في المنزل طوال أيام الدورة الشهرية أي 4 أيام على الأقل.

واختارت الشركة استخدام قصب السكر لأنه يوفر بديلا منخفض التكلفة ويوفر أليافا ماصة عند معالجتها.

وتعمل الشركة مع الفنيين في معهد البحوث الصناعية في أوغندا في كمبالا.

وقد فازت منظمة "إيكو سمارت" مؤخرًا بمنحة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي من مسابقة تدعم رواد الأعمال الذين يسعون إلى التصدي للتحديات المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية.

ويحظى البرنامج برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان (أونفبا) وشركاء آخرين.

وتعمل الشركة حاليا تعمل على تطوير الفوط الصحية المبتكرة من حيث الجودة، وجمع ردود الأفعال وتقييم الطالبات حول المنتج.

وقالت مديرة المشروع ناماتوفو شاكيرة "نحن ندرك الآن أننا من المفترض أن ننتج فوطا صحية مريحة ومنخفضة التكلفة وبأحجام مختلفة بحيث تكون قادرة على استيعاب جميع حالات الدورة الشهيرة للفتاة سواء كان منخفضًا أو عاديًا أو عالي التدفق، وبالتالي تكون في متناول الجميع".

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فإن إبقاء الفتيات في المدارس يعد من أكثر الاستراتيجيات فعالية لمكافحة زواج الأطفال، ولهذا فإن تشجيع الفتيات على استخدام أدوات صحية يعد من الأمور التي تشجعهن على البقاء في المدرسة.

وأظهرت البحوث أنه عندما تظل الفتاة في المدرسة الثانوية، يقل احتمال زواجها مبكرا بمقدار ست مرات.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)