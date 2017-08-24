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منوعات|مصر

شاهد: طلاب مصريون يستخلصون وقودا من إطارات السيارات

24/8/2017

طور مجموعة من طلاب الهندسة في مصر طريقة لاستخلاص نوع من الوقود من الإطارات القديمة للسيارات وذلك بهدف المحافظة على البيئة.

ويقول الطلاب إن هذه الطريقة لها ميزات من بينها أنه يتم إعادة تدوير الإطارات القديمة بدلا من حرقها والتخلص منها بالطرق التقليدية.

والميزة الأخرى هي استخراج وقود يمكن استخدامه في المصانع مما يقلل التكلفة، كما يتم استخراج مواد أخرى مثل الكربون الأسود التي يمكن استخدامه في أشياء عديدة من بينها صناعة الأحبار أو إعادة استخدامه كمادة خام في إنتاج إطارات جديدة.

ويتم حرق الإطارات بعد فرمها داخل فرن مخصص ليتم تكثيف البخار الناتج عن عملية الحرق من أجل الحصول على الوقود الشبيه بوقود الديزل أو السولار.

المصدر : رويترز
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