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شاهد: شركة فرنسية تطور سيارات أجرة "مائية"

24/8/2017

طور مالك اليخوت الفرنسي "ألان ثيبولت" زورقا كان استُخدم لكسر سجل سرعة الإبحار العالم في عام 2009، ليتحول إلى خدمة "سيارات أجرة" نظيفة وسريعة للممرات المائية من المدن الكبرى.

وأعلن ثيبولت أنه سيطلق على الزورق اسم "سي ببلز" والتي تعني "فقاعات البحر".

وقد حصلت مبادرته على دعم من مستثمرين في القطاع الخاص؛ ويتوقع ثيبولت جمع ما بين 50 و 100 مليون يورو بحلول نهاية سبتمبر/أيلول لدعم مشروعه.

ويحافظ نموذج "سي ببلز" الأولي على البطارية، إذ يرتفع فوق الماء على ساقين جانبيين بسرعة عالية، وسيكون لتلك الخدمة تطبيق على الهواتف الذكية على غرار تطبيق سيارات الأجرة العادية الشهير "أوبر"، لكن خدمة "سي ببلز" تتميز بتجنب الازدحام المروري في المدن الكبرى.

وعبرت عمدة باريس آن هيدالغو، التي قادت عملية إغلاق طريق على ضفة نهر السين لصالح المشاة، عن دعمهما لفكرة "سي ببلز"، إذ قامت برحلة على متن الزورق في يونيو/حزيران.

وسيكون هناك فرصة لتشغيل الخدمة الجديدة في نهر السين بباريس إذا رفعت السلطات الحد الأقصى للسرعة داخل النهر بحيث يمكن أن يسير الزورق بسرعة كافية في الماء، وهو طلب ما زال مرفوضًا حتى الآن.

وقال ثيبولت إن نحو خمس مدن أخرى عبرت عن اهتمامها باستكشاف إمكانية الاستفادة من خدمة سي ببلز ضمن أنظمة النقل العام لديها.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، المعروف بتأييده للمشروعات، قد دافع عن الفكرة عندما كان وزيرًا للاقتصاد.

المصدر : رويترز
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