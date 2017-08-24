شاهد: دمية "حية" تبهر اليابانيين!

تقول اليابانية "هيتومي كوماكي" إنها صممت قالب "أول دمية حية في العالم" تحمل اسم "لولو هاشيموتو".

وقالت كوماكي (23 عاما) إنها أرادت بتصميم لولو أن تصنع "خلاصة الجاذبية"، وقد استطاعت بالفعل أن تنتقل بالدمى إلى مستوى جديد بعدما استطاعت تصنيع قالب للجسم يشبه جسم الإنسان ويتحرك بشكل طبيعي.

وقالت كوماكي انها تقوم بتصميم الملابس والشكل الخارجي لترتديه شخصية تقوم بدور الدمية، لكنها لم تفصح عن هويتها.

وتشبه الدمية كثيرا الفتيات في سن المراهقة، وقد أدهشت كثيرين عندما فوجئوا بها تمشي إلى جوارهم وهي ترتدي ملابس عادية وتتحرك بشكل طبيعي.