البث الحي
منوعات

شاهد: دمية "حية" تبهر اليابانيين!

24/8/2017

تقول اليابانية "هيتومي كوماكي" إنها صممت قالب "أول دمية حية في العالم" تحمل اسم "لولو هاشيموتو".

وقالت كوماكي (23 عاما) إنها أرادت بتصميم لولو أن تصنع "خلاصة الجاذبية"، وقد استطاعت بالفعل أن تنتقل بالدمى إلى مستوى جديد بعدما استطاعت تصنيع قالب للجسم يشبه جسم الإنسان ويتحرك بشكل طبيعي. 

وقالت كوماكي انها تقوم بتصميم الملابس والشكل الخارجي لترتديه شخصية تقوم بدور الدمية، لكنها لم تفصح عن هويتها.

وتشبه الدمية كثيرا الفتيات في سن المراهقة، وقد أدهشت كثيرين عندما فوجئوا بها تمشي إلى جوارهم وهي ترتدي ملابس عادية وتتحرك بشكل طبيعي.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

ظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)