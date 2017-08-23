مارك وولبرغ الممثل الأعلى دخلا في 2017 بنحو 68 مليون دولار

احتل الممثل الأمريكي مارك وولبرغ المركز الأول في قائمة الممثلين الأعلى دخلا على مستوى العالم التي تصدرها مجلة فوربس سنويا، بحصوله على نحو 68 مليون دولار في 2017.

وسلطت القائمة الضوء على التباين الشديد بين أجور نجوم هوليوود من الرجال ونظرائهم من النساء.

وأظهرت القائمة، التي صدرت الثلاثاء، حصول وولبرغ (46 عاما) على ما يقدر بنحو 68 مليون دولار عام 2017 بفضل أجوره عن فيلمي (داديز هوم 2) و(ترانسفورمرز: ذا لاست نايت).

وأطاح وولبرغ بدوين جونسون (المصارع الشهير ذا روك) الذي احتل المركز الأول في 2016 ودفعه للهبوط إلى المركز الثاني بدخل يقدر بنحو 65 مليون دولار في 2017.

وتقدر فوربس المكاسب، قبل خصم الضرائب ومصروفات مديري الأعمال، من الأفلام والأعمال التلفزيونية والدعائية.

وسلطت قائمة فوربس مرة أخرى الضوء على الهوة بين أجور ممثلي هوليوود من الرجال وزميلاتهم من النساء. وفي الأسبوع الماضي قالت فوربز إن إيما ستون بطلة فيلم (لا لا لاند) الحاصلة على جائزة أوسكار هي الممثلة الأعلى دخلا حيث حققت ما يقدر بنحو 26 مليون دولار في 2017.

وقالت فوربس إن الممثلين العشرة الأعلى دخلا حصلوا مجتمعين على 488.5 مليون دولار قبل خصم الضرائب في الفترة التي تستند تقديراتها لها وهي بين يونيو/حزيران 2016 ويونيو/حزيران 2017. ويمثل هذا ثلاثة أمثال الدخل الذي حققته الممثلات العشر الأعلى دخلا وبلغ 172.5 مليون دولار.

وأرجعت المجلة هذا التفاوت إلى هيمنة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الحركة التي تحقق إيرادات ضخمة في دور العرض السينمائي لشركات الإنتاج في هوليوود التي لا تميل كثيرا لإسناد البطولة للنساء.