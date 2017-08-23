شاهد: مصري يشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإرغامه على استئناف التلاوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لرجل مصري أشهر سلاحا أبيض بوجه قارئ للقرآن لإرغامه على استئناف تلاوة القرآن بعد انتهائه منها.

ويظهر المقطع، الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ السيد الطنطاوي وهو يتلو القرآن في أحد المآتم، عندما أوشك على الانتهاء وسط اعتراض واسع من المستمعين المعجبين بتلاوته.

ووقف العديد من المستمعين المعترضين يطالبون الشيخ الطنطاوي بمواصلة التلاوة، وكان من بينهم شخص أشهر سلاحا أبيض (مطواة) في وجه الشيخ لإجباره على استئناف التلاوة من جديد، وهو ما استجاب له الشيخ الطنطاوي إذ عاود تلاوته من جديد بقراءة سورة الفاتحة.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الواقعة حدثت في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، شمال شرق البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن الشيخ الطنطاوي قوله: "فوجئت برد فعل الرجل وترديده عبارات وأقسم بأنني إذا لم أقرأ سورة الفاتحة سيحدث أعمالا تخريبية بسيارتي مثل تقطيع الكاوتش (الإطارات)"، نافيا تهديده بالاعتداء عليه شخصيا.