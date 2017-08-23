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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: فيضانات "تاريخية" تجتاح مدينة أمريكية

23/8/2017

بين عشية وضحاها، غرقت مناطق من مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، الثلاثاء، بمياه الفيضانات التي وصفتها وسائل الإعلام المحلية بأنها "تاريخية" بعد موجة من الطقس القاسي والمطر الغزير.

وأظهرت لقطات منازل سكنية غارقة في مياه الفيضانات العالية وبعض المركبات عائمة في الطرق المغمورة بالمياه، جنوب المدينة.

وقد لجأت عائلة واحدة تقطعت بها السبل إلى الصعود فوق سطح منزلها بصحبة حيواناتها الأليفة، حيث انتظرت لساعات من أجل الحصول على مساعدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إنقاذ عدة أشخاص من المياه، من بينهم أشخاص تقطعت بهم السبل في سياراتهم أو كانوا عالقين على الأشجار.

وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة كانساس سيتي طلبت من المواطنين البقاء خارج المناطق التي غمرتها الفيضانات.

المصدر : رويترز
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