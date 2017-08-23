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شاهد: طلاب مصريون يصممون سيارة بالطاقة الشمسية للمعاقين

23/8/2017

طور فريق من طلاب الهندسة الميكانيكية بجامعة حلوان المصرية مركبة تعمل بالطاقة الشمسية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من التنقل لمسافات طويلة دون أي مساعدة بشوارع القاهرة الصاخبة.

وقال الطالب أحمد عادل لبيب، رئيس فريق مشروع التخرج وصاحب الفكرة، إن الفريق بدأ النظر في ما هو متاح في السوق ووجد أن الكراسي المتحركة بالكهرباء أو الكراسي اليدوية لا تسمح للناس بالذهاب لمسافات طويلة، ولا يمكنها عبور مسافات طويلة ما دفعهم لتصميم هذه السيارة.

وقال لبيب إن هذه السيارة ستمكن ذوي الإعاقة من الذهاب لمسافات طويلة، وبالتالي لن يحتاجوا إلى أي شخص لمساعدتهم على قيادة السيارة أو إيقافها، حيث تتضمن نظام طوارئ يمكن أن يعمل يدويا، كما تبلغ سرعة السيارة إلى 55 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة جيدة جدا في مصر بشكل خاص.

وأوضح واحد من الطلاب آلية عمل المركبة الجديدة، إذ  يتم تشغيل السيارة عن طريق التحكم عن بعد، وكان الطلاب حريصين على الحفاظ على تكاليف  منخفضة لتشغيل  السيارة ، لذلك قاموا بتثبيت الألواح الشمسية على السطح لشحن محرك يعمل بالبطارية.

ويقول الطلاب إن السيارة ذات العجلات الثلاث ستمكن أيضا المعاقين في البلاد من منحهم شعورًا بالاستقلال والاعتماد على النفس.

وقد تم تجهيز السيارة ذات العجلات الثلاث أيضا  بنظام طوارئ لمساعدة السائق في حال وجود خطأ فني أو انقطاع الكهرباء.

وقد تلقى الطلاب للتمويل والدعم من عدد من الرعاة والمؤسسات، إذ تكلف المشروع 28 ألف جنيه مصري (أكثر من 1500 دولار أمريكي) لإنهاء بناء النموذج الأولي.

وفي الوقت الراهن، يركز المهندسون الشباب جهودهم على إتقان مشروعهم، لكنهم بحاجة إلى زيادة رأس المال لجعل منتجاتهم مناسبة للأغراض الشاملة.

المصدر : رويترز
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