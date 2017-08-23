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شاهد: "راهب آلي" لتلاوة الكتاب المقدس للبوذيين في الجنازات

23/8/2017

كشفت شركة نيسي إيكو اليابانية المحدودة النقاب عن راهب آلي تمت برمجته للمساعدة في القيام بمهام الرهبان في المعابد البوذية كتلاوة الكتاب المقدس عند البوذيين في مراسم الجنازات.

وشوهد الروبوت المسمى "بيبر"، والذي صممته شركة سوفتباك اليابانية للاتصالات، وهو يضع رداء الرهبان البوذيين، ويردد أقوالهم في أكبر معرض للجنازات والمقابر في اليابان (الأربعاء).

وقال ميتشيو إينامورا، المستشار التنفيذي للشركة، إن هذا الروبوت سيكون قادرا على القيام بالواجبات الدينية التي تتعرض للإهمال بشكل متزايد في المجتمع مع تراجع التبرعات وتناقص عدد المترددين على المعابد البوذية في البلاد.

وأضاف أن الروبوت، أو الراهب الآلي، سيكون خيارا أرخص للعائلات حيث تقدر تكلفة قيامه بتلاوة الآيات الجنائزية 50 ألف ين فقط (457 دولارا) عن الجنازة الواحدة، وهو مبلغ ضئيل إذا قورن بنحو 240 ألف ين (2194 دولارا) يتم دفعها في الجنازات للراهب العادي.

واجتذب العرض الكثير من الزوار الذين شكك بعضهم في احتمالات قدرة الراهب الآلي (الروبوت) على القيام بالمهام الدينية كالراهب الإنسان. وقال راهب إنه حضر ليراقب ما إذا كان "بيبر" يمكنه أن يُجسد الأساس الروحي للدين.

وسيستمر عرض بيبر في مركز طوكيو الدولي للمعارض بين 23 و25 أغسطس/آب الجاري.

المصدر : رويترز
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