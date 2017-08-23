شاهد: الصين تبني أطول جسر للسكك الحديدية فوق الماء في العالم

بدأت الصين في وضع الهيكل الرئيسي لأطول جسر للسكك الحديدية السريعة فوق الماء في العالم، وذلك في مضيق بينغتان بمقاطعة فوجيان شرقي الصين.

وبوضع عارضة فولاذية يبلغ طولها 80 مترا وعرضها 35 مترا ونصف المتر بدأت الصين (الثلاثاء) مرحلة جديدة في بناء الجسر الذي يعد أول جسر للسكك الحديدية السريعة يتم إنشاؤه فوق مياه مضيق هايتان.

ويمتد الجسر على مسافة 16.34 كم من ميناء سونغشيا فى مدينة تشانغله عبر أربع جزر فوق مضيق هايتان وصولا إلى جزيرة بينغتان فى فوجيان، وهو أطول جسر للسكك الحديدية السريعة عبر البحار في العالم.

وتزن العارضة الفولاذية الأولى التي وضعت على الجسر صباح الثلاثاء 1350 طنًا. ووفقا للشركة المسؤولة عن عمليات الإنشاء سيتم خلال الأسابيع المقبلة وضع 33 من هذه العوارض والتي يبلغ طول بعضها 88 مترا وتزن ما يزيد عن 1350 طنا.

وتم إنتاج العوارض المصنوعة من الصلب للجسر محليا في مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين وشحنت لمسافة نحو 880 كيلومترا الى موقع البناء في فوجيان.

وتم تصميم جسر مضيق بيغنتان ليكون من مستويين، حيث سيتضمن المستوى العلوي طريقا سريعا ذي اتجاهين، مكون من 6 حارات، يسمح بحركة مرور بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، أما المستوى السفلي فهو خط سكة حديد مزدوج المسار للقطارات التي ستسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة.