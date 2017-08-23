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منوعات|لبنان

شاهد: استخدام الشوكولاتة كعلاج طبيعي للشعر

23/8/2017

بدأ صالون لتصفيف شعر النساء في العاصمة اللبنانية بيروت في استخدام طريقة جديدة وغير مألوفة لمنع تساقط الشعر وتقويته.

ويلجأ الصالون إلى استخدام الشوكولاتة كعلاج طبيعي للشعر بدلا من العلاجات والمغذيات الكيميائية التي ربما تضر الشعر.

ويقول صاحب الصالون عبدالله عيتاني إن الشوكولاتة تغلف الشعر وتعيد له الحيوية من جديد، مضيفا بأن هذا العلاج هو الأول من نوعه في لبنان ويلاقي طلبا واسعا من النساء منذ طرحه.

ويوضح أن تدليك الشعر بمواد كيميائية يمكن، في بعض الأحيان، أن يضر الشعر بينما تدليكه بالشوكولاتة مفيد على الدوام.

ويوصي عيتاني النساء باستخدام علاج الشوكولاتة لمعالجة شعرهن في البيت لسهولة استخدامه.

المصدر : رويترز
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