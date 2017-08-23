شاهد: استخدام الشوكولاتة كعلاج طبيعي للشعر

بدأ صالون لتصفيف شعر النساء في العاصمة اللبنانية بيروت في استخدام طريقة جديدة وغير مألوفة لمنع تساقط الشعر وتقويته.

ويلجأ الصالون إلى استخدام الشوكولاتة كعلاج طبيعي للشعر بدلا من العلاجات والمغذيات الكيميائية التي ربما تضر الشعر.

ويقول صاحب الصالون عبدالله عيتاني إن الشوكولاتة تغلف الشعر وتعيد له الحيوية من جديد، مضيفا بأن هذا العلاج هو الأول من نوعه في لبنان ويلاقي طلبا واسعا من النساء منذ طرحه.

ويوضح أن تدليك الشعر بمواد كيميائية يمكن، في بعض الأحيان، أن يضر الشعر بينما تدليكه بالشوكولاتة مفيد على الدوام.

ويوصي عيتاني النساء باستخدام علاج الشوكولاتة لمعالجة شعرهن في البيت لسهولة استخدامه.