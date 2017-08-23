شاهد: إنقاذ 3 أطفال أشقاء من تحت الأنقاض بعد زلزال بإيطاليا

انطلقت الهتافات في كل مكان حول طواقم الإطفاء بعد نجاحهم في انتشال وإنقاذ 3 أطفال أشقاء من أسفل أنقاض منزلهم بعد وقوع زلزال بجزيرة إيشيا الإيطالية.

وحوصر الأشقاء الثلاثة ساعات طوال تحت الأنقاض كان بينهم طفل رضيع يدعى باسكوال، وتم إنقاذهم على فترات مختلفة، بعد أن ضرب الزلزال الجزيرة ليلة الاثنين، وكان آخر من تم إنقاذه الشقيق الأكبر ويدعى سيرو.

وقام رجال الإنقاذ بسحب سيرو من تحت الأنقاض يوم الثلاثاء، بعد أن تسبب الزلزال في انهيار ستة مبان على الأقل في بلدة كازاميكيولا فى وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفى وقت سابق الثلاثاء، عثر عمال الطوارئ على الرضيع باسكوال في الحطام وسحبه على قيد الحياة في حفاضته بعد سبع ساعات من وقوع الزلزال.

وعثرت طواقم الإنقاذ على شقيقيه ماتيا (7 سنوات) وسيرو (11 عامًا)، عالقين تحت سرير قريب، وقد ظل عمال الإنقاذ يتحدثون مع الطفلين ويغذونهما بالمياه عن طريق أنبوب، قبل أن يتمكنوا في النهاية من سحب ماتيا وإنقاذه.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الثلاثاء، (12:00 بتوقيت غرينتش) قالت طواقم الطوارئ إنهم استطاعوا سحب سيرو وسط هتاف وتصفيق الجميع، إذ نجحوا في جمع شمل الأسرة من جديد بعد إنقاذ الأشقاء الثلاثة. ولم يصب الوالدان بأذى؛ إذ كانا في غرفة أخرى.

وقال أحد عمال الطوارئ في التلفزيون الإيطالي "وعدتهم بالذهاب معهم جميعا لتناول البيتزا بعد الانتهاء من هذا".

وقد انهارت حوالى ستة مبان في مدينة كاساميتشولا، بما فيها كنيسة، في الزلزال الذى وقع الساعة 8:57 مساء الاثنين (18:57 بتوقيت غرينتش).

ولقى ما لا يقل عن شخصين مصرعهما وأصيب 25 آخرون في الزلزال بالجزيرة السياحية التي تقع قبالة ساحل نابولي، بينما فر الكثير من السكان والسائحين إلى الشوارع من المنازل والفنادق، في حين لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين لا يعرف مصيرهم.

ويـأتي وقوع الزلزال قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لزلزال كبير أسفر عن مصرع حوالى 300 شخص في وسط إيطاليا معظمهم في بلدة أماتريس.