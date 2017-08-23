شاهد: أول مزاد قانوني في جنوب أفريقيا لبيع قرون وحيد القرن

عرض 264 قرنا من قرون وحيد القرن للبيع في أول مزاد قانوني في جنوب أفريقيا، بعد أن كسب مالك أكبر مجموعة خاصة من حيوانات وحيد القرن دعوى قضائية ضد الحكومة.

وقال بلهام جونز رئيس رابطة ملاك حيوانات وحيد القرن إن الحيوانات خدرت قبل قطع قرونها حتى لا تشعر بالألم. ويحتاج نمو القرن من جديد لنحو عامين.

وأصدرت محكمة قرارها الأحد بالسماح بإجراء مزاد على الانترنت بعد أن عطلت الحكومة منح تصريح طلبه جون هيوم صاحب مجموعة حيوانات وحيد القرن.

وتضم جنوب أفريقيا أكثر من 80 بالمئة من حيوانات وحيد القرن بالعالم والتي تناقصت أعدادها بسبب الصيد الجائر لبيع قرونها في فيتنام والصين حيث تستخدم كمكون في أدوية بديلة.

ويمتلك هيوم 1500 وحيد قرن في مزرعته المترامية الأطراف جنوب شرقي جوهانسبرغ، وقام بقطع قرون حيواناته لحمايتها من الصيد الجائر، مما وفر لديه مخزونا من القرون.

وتحظر التجارة العالمية في قرون وحيد القرن بموجب معاهدة للأمم المتحدة. وقال هيوم إنه يحتاج لبيع مخزونه من القرون ليتمكن من تحمل تكاليف التأمين المتصاعدة والتي تشمل تسيير دوريات مسلحة وطائرات هليكوبتر وسياج مكهربة.