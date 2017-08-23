شاهد: آلاف الهنود يحرقون "الشيطان" لدفع قوى الشر

تجمع آلاف الأشخاص بمدينة ناجبورغربي الهند، الثلاثاء، للاحتفال بمهرجان "كالي ماربات" الـ 130، حيث يخرج آلاف الهندوس في موكب يهدف إلى تمثيل الشيطان والقوى الشريرة وحرقها في النهاية.

وجرى الاحتفال بالمهرجان بعد يوم واحد من مهرجان الثور "بولا" الذي بدأ في عام 1880 في الجزء الشرقي من المدينة.

وشارك آلاف الهندوس بالثياب التقليدية، وكانوا يحملون الماربات أو طين (كالي الأسود) و (بيفلي الأصفر).

و"كالي ماربات" يمثل بونسلا ملكة بانكاباي التي استسلمت للسلطات البريطانية، بينما يرمز "ماربات بيفلي"، في الأصل لفظائع الحكام البريطانيين.

وقال جوراف هارد، أحد منظمي الفعالية، إن المهرجان احتفل به لأول مرة من قبل الشعب لمعارضة قرار بنكاباي بالاستسلام للبريطانيين.

وعلى الرغم من أن المهرجان ينظم في الغالب من قبل مجتمعات تجار النفط والنساجين، فإن كثيرين يشاركون في الحدث بقدر كبير من الحماس.

وفي ختام المهرجان يقوم المشاركون بحرق عدد من الدمى والتمائم التي ترمز للشيطان ورموز قوى الشر.