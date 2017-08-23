المغنية الأمريكية تايلور سويفت تتصدر تويتر .. والسبب؟

تصدر هاشتاج "Taylor Swift" H موقع تويتر إثر إعلان المغنية تايلور سويف طرح ألبوم جديد بعد نحو أسبوع من حصولها على حكم قضائي لصالحها في قضية تحرش.

ونشرت نحو مائة ألف تغريدة، حتى الساعة 21:30 بتوقيت غرينتش الأربعاء عبر الهاشتاج عن سويفت وألبومها الجديد، الذي سيصدر في نوفمبر تشرين الثاني القادم بينما ستصدر أول أغنية منفردة الخميس.

وجاء الإعلان عن الألبوم الجديد في سلسلة صور نشرتها على موقع انستغرام للتواصل الاجتماعي.

كانت المغنية الأمريكية سويفت، وهي واحدة من أكثر المشاهير متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد حذفت منشوراتها على تويتر وانستغرام وحذفت أيضا صورة حسابها على فيسبوك لتترك متابعيها في حيرة بشأن ما إذا كان الحذف نتيجة قرصنة أم استعدادا لإطلاق ألبوم جديد أم مسعى لإعادة اكتشاف نفسها.

وأنهت سويفت، 27 عاما، غيابا دام ستة أشهر عن الأضواء لتدلي بشهادتها ضد منسق موسيقي في محكمة في دنفر هذا الشهر.

ومنحتها المحكمة تعويضا رمزيا قدره دولارا واحدا طالبت به المغنية الشهيرة بعدما أدانت هيئة محلفين اتحادية المنسق الموسيقي بالتحرش بها أثناء جلسة تصوير معها في 2013.

ويأتي الألبوم الجديد بعد ثلاث سنوات من أكثر ألبوماتها مبيعا، وهو ألبوم "1989" والذي صدر العام 2014.

ويعتقد متابعون أن يركز الألبوم الجديد على صراع المغنية مع تدقيق وسائل الإعلام في حياتها الخاصة وهو ما تحدثت عنه في مقابلات سابقة.