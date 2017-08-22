كيف تضبط نوم طفلك

يحتاج أغلب الأطفال، في الواقع، إلى وجود أحد الوالدين بالقرب منه، أو نظام مريح للانتقال إلى عالم الأحلام.

وقالت دانا أوربان، من المؤتمر الاتحادي للاستشارات التربوية بألمانيا، إنه " من المهم التوصل إلى روتين نوم يجده الأبوان مريحا أيضا".

وفي النهاية، إذا لم يكن الآباء في حالة استرخاء هم أنفسهم، فلن يكون لهم أثر مهدئ على الطفل الذي يحاولون إدخاله إلى السرير.

وتقول أوربان: " أحيانا ما يسيطر نظام نوم غير ملائم" ، على سبيل المثال، أن يستيقظ الطفل في منتصف الليل ولا يعود مجددا إلى النوم حتى يلهو معه أحد الوالدين لساعة أو ما شابه.

وفي هذه الحالة، تشير أوربان إلى أنه ينبغي على الأم أو الأب فصل الطفل تدريجيا عن هذا الروتين وإيجاد آخر له." وأحيانا ما يكون كافيا تواجد أحد الوالدين، دون الحاجة إلى كل هذا الهراء بحمل الطفل من السرير أو هزه أو الغناء له أو اللهو معه."

وكما هو الحال في كل مسائل التنشئة، فإن الأطفال مختلفون عن بعضهم، وبالتالي ما يلائم طفل لا يلائم بالضرورة غيره.

وقالت أوربان: " ينبغي على الآباء ألا يشعروا بالحاجة إلى اتباع نصيحة ماهرة من الجيران الذين كانت ابنتهم في عمر ستة أشهر تستطيع النوم بالفعل بمفردها لست ساعات متواصلة."