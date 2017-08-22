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شاهد: نحات لبناني يصنع الفن للفقراء

22/8/2017

يمارس النحّات اللبناني عامر شاكر البالغ من العمر 53 عاما الرسم يوميًا منذ أن كان في السادسة من عمره وحتى خلال 27 عامًا خدم خلالها في الجيش اللبناني.

واستمد شاكر عشقه لهذا الفن من الرسومات التي كانت أمه ترسمها على الملابس، وتطور هذا الحب لديه حتى أصبح في النهاية نحاتًا شاملًا.

ويقوم شاكر بتشكيل منحوتاته باستخدام الحجارة والصخور والخشب والعظام والجبس والنحاس ورصاص الأقلام ومواد أخرى.

وقال إنه عادة ما يبيع أعماله بأسعار تبدأ من 50 ألف ليرة لبنانية (حوالي 33 دولارا) لكنه يبيعها في كثير من الأحيان بسعر أقل من قيمتها هدية للفقراء.

ويعشق شاكر الفن إلى درجة أنه يريد أن يقتني كل بيت في لبنان قطعة فنية حتى لو اعتُبر هذا نوعًا من الترف ولا ضرورة له بالنسبة للبعض، إلا أنه يرى أن من حق الفقراء التمتع بالفن كما الأغنياء.

وقال شاكر إنه يأمل الآن في توريث مهاراته في النحت وشغفه بالفن لطفله كي يواصل عمل العائلة ويكون امتدادا لها في هذا المجال.

المصدر : رويترز
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