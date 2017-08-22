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منوعات|النمسا

شاهد: مهمة إنقاذ دولية لرهائن على متن سفينة في فيينا

22/8/2017

نفذت النمسا مهمة إنقاذ دولية لتحرير رهائن احتجزهم "إرهابيون" على متن سفينة في نهر الدانوب في فيينا، الإثنين.

وشاركت وحدات شرطة خاصة من النمسا وهنغاريا وسلوفاكيا وسلوفينيا وألمانيا، الإثنين، في عملية مشتركة لمكافحة الإرهاب بمارينا فيينا في نهر الدانوب.

وتعتبر هذه العملية من أكبر عمليات تحرير الرهائن على متن سفينة دانوب وطولها 134 مترا.

وقد قام ما مجموعه 135 ضابطا مسلحا، بمهاجمة السفينة من القوارب والطائرات العمودية، ما يحاكي مواقف الحياة الحقيقية الممكنة.

وقال سيباستيان كورز وزير الخارجية النمساوي، إن مثل هذه المناورات العابرة للحدود مطلوبة كرد فعل مناسب على الإرهاب المتسارع في الوقت الراهن.

المصدر : رويترز
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