شاهد: دب أسود يهاجم زائرًا بحديقة حيوانات برية في الصين

هاجم دب أسود واحدًا من زوار حديقة بادالينغ للحياة البرية في العاصمة الصينية بيجين، الجمعة.

وادعى الرجل أن الهجوم حدث عندما فتح هو وصديقه نافذة سيارتهما لإطعام الدب.

وحذر مسؤولو الحديقة الزوار بعدم فتح أبواب مركباتهم أو النوافذ أثناء القيادة في منطقة الدب.

وفى الشهر الماضي فقط، أوقفت أنثى دب سيارة في الحديقة، ودفعت رأسها داخل نافذة السائق بحثًا عن الطعام.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قتلت امرأة بعد إصابتها بجروح خطيرة بعد أن خرجت من سيارتها ووقعت فريسة لأحد النمور في المتنزه.

وأصدر الموقع الإلكتروني للجنة التنمية السياحية بمنطقة يانشينغ في بيجين، مساء الإثنين، نتائج التحقيق الأولية حول الحادث.

وأصدرت الحكومة المحلية تعليمات إلى شركة " سفاري وورلد" وهي الشركة التي تدير حديقة الحيوان، بوضع قيود صارمة على عدد السيارات الخاصة في حاويات الحياة البرية، وتعزيز الدوريات وإخطارات قواعد السلامة للزوار، وفقًا لموقع اللجنة.