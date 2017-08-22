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شاهد: أمريكيان يتزوجان لحظة الكسوف الكلي للشمس

21/8/2017

استغل أمريكيان الكسوف الكلي النادر الذي شهدته الولايات المتحدة لأول مرة منذ نحو مائة عام لعقد زواجهما في ولاية أوريغون الأمريكية.

واختار الزوجان مايكل وجولي لحظة الكسوف الكلي الكامل لتكون هي لحظة عقد قرانهما، والتي وصفها الزوج مايكل بأنها "لحظة جميلة"، بينما اغرورقت عين الزوجة جولي بدموع الفرح.

وحجب القمر الشمس تماما (الإثنين) في أول كسوف كلي للشمس من الساحل الشرقي للساحل الغربي في الولايات المتحدة منذ قرابة قرن.

وتابع ملايين الأمريكيين الكسوف من خلال نظارات واقية وأجهزة تلسكوب وكاميرات.

وكان ملايين الأمريكيين المزودين بالنظارات الواقية قد اتخذوا مواقعهم في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة لمشاهدة أول كسوف كامل للشمس يمتد من الساحل إلى الساحل منذ نحو 100 عام.

واجتذب مشهد ظل القمر وهو يغطي الشمس بالكامل ولا يترك سوى هالة من شعاعها ما يقول الخبراء إنه أكبر حشد من المشاهدين في تاريخ البشرية.

المصدر : رويترز
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