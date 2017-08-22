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تعرف على أحدث إصدارات نظام التشغيل "أندرويد"

شعار نظام التشغيل "أندرويد"
شعار نظام التشغيل "أندرويد"
22/8/2017

أعلنت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة "غوغل" الإثنين رسميا اعتزامها طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد".

ويحمل الإصدار الجديد اسم  "أندرويد أوريو" المقتبس من اسم أحد أنواع البسكويت الشهيرة.

يذكر أن غوغل تختار دائما أسماء شهيرة للحلوى لإصداراتها المتتالية من نظام التشغيل "أندرويد" مثل "أندرويد دونات" و"أندرويد إكلير" و"أندرويد أيس كريم" وغير ذلك.

وقالت "جاستن بارنيل" مدير العلامة التجارية العالمية "أوريو" إنه "لا يتم الجمع بين علامات شهيرة مثل أندرويد وأوريو معا في كل يوم بالطريقة التي تعكس بالفعل قوة العلامتين".

وكشفت غوغل و"أوريو" عن نظام التشغيل "أندرويد أوريو" خلال مشاهدة كسوف شمسي في مدينة نيويورك. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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