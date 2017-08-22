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اتهام 32 تنزانيًا بحرق 5 "ساحرات" أحياء

محاكمة 32 رجلا متهمين بحرق خمس "ساحرات" في تنزانيا
محاكمة 32 رجلا متهمين بحرق خمس "ساحرات" في تنزانيا
22/8/2017

مثُل 32 رجلاً، الاثنين، أمام محكمة في تنزانيا حيث يواجهون تهماً بحرق 5 نساء وهنّ أحياء لاعتقادهم بأنهن "ساحرات"، حسبما أفاد مسؤول في محكمة مدينة نزيغا.

وستُستكمل محاكمة المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً وبينهم مسؤولون محلّيون في منطقة أوشاما على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق جبل كليمنغارو، في 4 سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما أفاد مسؤول بالمحكمة طلب عدم ذكر اسمه.

وأوضح المسؤول أنّ المدعي العام قال إنّ "الرجال الـ32 شاركوا في قتل النساء عبر ضربهنّ قبل حرقهنّ حتى الموت".

وخلال جلسة محاكمة، الإثنين، أقرّ بعض المتهمين بذنبهم، فيما أنكر آخرون اشتراكهم في عملية القتل.

وفي هذه القضية، اتهم الموقوفون النساء بـ"تسميم" أشخاص آخرين، حسبما أوضح مصدر قضائي.

وليس من النادر في تنزانيا قتل أشخاص متّهمين بأنهم سحرة.

المصدر : مواقع فرنسية
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