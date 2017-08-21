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شاهد: صياد فلسطيني يعثر على رسالة في زجاجة

21/8/2017

عثر الصياد الفلسطيني جهاد السلطان على رسالة كتبت على بعد نحو 800 كيلومترا من السواحل الفلسطينية.

وقال السلطان إن شبكته التقطت زجاجة بداخلها رسالة كتبها شاب وفتاة بريطانيان (هما: زاك وبيث) في يوليو/تموز الماضي كانا يقضيان إجازة في جزيرة رودس اليونانية.

وكتب الشابان في الرسالة: "شكرا على التقاط هذه الزجاجة. وكهدية لك إليك بعض الزهور الرائعة".

وأضافت الرسالة: "نحن الآن نقضي إجازة في رودس، ونحب أن نعرف إلى أين ستصل هذه الرسالة، حتى ولو كانت ستصل إلى الشاطئ المجاور. المخلصان: زاك وبيث".

وبالرد على عنوان بريد إلكتروني كان موجودا في الرسالة اكتشف الصياد الفلسطيني أن الشابين هما بيثاني رايت، وهي طالبة جامعية، وصديقها زاك مارينر.

وقال سلطان إنه شعر بالارتياح بسبب وصول رسالة بهذا الشكل إلى سواحل غزة رغم الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على غزة برا وبحرا وجوا.

المصدر : رويترز
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