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شاهد: جرس "بيغ بن" يتوقف عن العمل لإجراء إصلاحات

21/8/2017

توقفت دقات ساعة "بيغ بن" الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن عن العمل اليوم الإثنين، تمهيدا لإجراء ترميم وإصلاحات فيها، ومن المقرر أن تستمر الإصلاحات لمدة 4 أعوام حتى 2021.

وذكر مجلس العموم البريطاني أن المطارق التي كانت تقرع الجرس البالغ وزنه 13 طنا و7 أعشار الطن عند رأس كل ساعة في كل يوم خلال 157 عاما مضت، سوف تتوقف عن العمل رغم أنها ستعمل في مناسبات استثنائية مثل احتفالات العام الميلادي الجديد.

يشار إلى أن قصر ويستمنستر الواقع عند ضفة نهر التايمز الذي يضم البرلمان البريطاني، مسجل على لائحة مواقع التراث العالمي، وهو من أهم المواقع السياحية في بريطانيا.

وكانت دقات بيغ بن قد توقفت عدة مرات منذ قرع جرسها أول مرة عام 1859، لكن هذه المرة  هي أطول فترة يصمت فيها الجرس بسبب أعمال ترميم تصل كلفتها إلى 29 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار).

المصدر : الجزيرة مباشر
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