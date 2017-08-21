شاهد: أول كسوف كلي للشمس في أمريكا منذ نحو 100 عام

حجب القمر الشمس تماما اليوم الاثنين في أول كسوف كلي للشمس من الساحل الشرقي للساحل الغربي في الولايات المتحدة منذ قرابة قرن.

وتابع ملايين الأمريكيين الكسوف من خلال نظارات واقية وأجهزة تلسكوب وكاميرات.

وبعد أسابيع من الانتظار هلل الناس في ديبو باي بولاية أوريغون لمشهد ظل القمر وهو يمر مباشرة أمام الشمس ليحجبها تماما باستثناء هالتها.

وكان ملايين الأمريكيين المزودين بالنظارات الواقية قد اتخذوا مواقعهم في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة لمشاهدة أول كسوف كامل للشمس يمتد من الساحل إلى الساحل منذ نحو 100 عام.

واجتذب مشهد ظل القمر وهو يغطي الشمس بالكامل ولا يترك سوى هالة من شعاعها ما يقول الخبراء إنه أكبر حشد من المشاهدين في تاريخ البشرية.

وإذا أدرجنا المشاهدين عبر وسائل البث الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي فسيحطم عددهم كل الأرقام القياسية.

ويعيش نحو 12 مليون شخص في المنطقة التي يبلغ عرضها نحو 113 كيلومترا، وتمتد حوالي 4 آلاف كيلومتر طولا والتي سيظهر فيها الكسوف اليوم الاثنين. وسافر ملايين إلى أجزاء من هذه المنطقة للمشاهدة.

وظهر الكسوف أولا في الساعة 1715 في ديبو باي بولاية أوريغون وبعد ذلك بنحو 94 دقيقة اكتمل الكسوف قرب تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية.

وكانت آخر مرة وقعت فيها هذه الظاهرة وامتدت من ساحل المحيط الهادي إلى ساحل المحيط الأطلسي في عام 1918. ووقع أحدث كسوف كلي شوهد في الولايات المتحدة عام 1979.

وفي ديبو باي البلدة التي يقطنها 1500 نسمة عززت السماء الصافية توقعات رؤية الظاهرة بوضوح.

وبالنسبة لملايين آخرين لا يمكنهم الحضور إلى هذه المنطقة سيظهر كسوف جزئي للشمس في مختلف أرجاء أمريكا الشمالية إذا لم تغطيه السحب.

وقال مايكل زيلر الذي يصف نفسه بأنه مطارد لظاهرة الكسوف ربما لم تتح الفرصة من قبل لهذا العدد الهائل من الناس لمشاهدة كسوف كلي. وقال إنه سيشاهد اليوم تاسع كسوف كلي يشهده في حياته.

وتابع أن الدعاية المستمرة منذ أسابيع أثارت حماس الناس، وربما تكون حفزت العديد من الأسر على الترتيب في آخر لحظة للقيام برحلة على الطريق لمشاهدة الكسوف.

وتفيد تقديرات زيلر الذي يدير موقعا الكترونيا مخصصا للظاهرة أن 7.4 مليون شخص سيسافرون إلى المنطقة لمشاهدة الكسوف الذي يقع في ذروة موسم عطلات الصيف.