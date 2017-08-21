البث الحي
منوعات|سنغافورة

رئيس وزراء سنغافورة يحث شعبه على اتباع نظام غذائي صحي

صورة من احتفال سنغافورة باليوم الوطني (أرشيفية)
صورة من احتفال سنغافورة باليوم الوطني (أرشيفية)
21/8/2017

حث رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ شعبه على الإكثار من شرب المياه وتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وطهو الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض.

جاءت دعوة لي ضمن حملة تشجيع للخيارات الصحية بدأتها الحكومة باتفاق مع منتجي المشروبات الغازية على تخفيض كمية السكر في المشروبات التي تباع في البلاد.

وتهدف الحملة إلى خفض معدلات الإصابة بداء السكري في سنغافورة؛ حيث قد يصل عدد البالغين المصابين بهذا المرض إلى حوالي المليون بحلول 2050 بعد أن وصلوا إلى 440 ألفا عام 2014 وفقا لوزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء لي هسين لونغ في خطاب بمناسبة اليوم الوطني أمس الأحد "كخطوة أولى تمكنا من نيل موافقة مصنعي المشروبات الغازية على تخفيض نسبة السكر في جميع منتجاتهم التي تباع في سنغافورة".

وقالت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إن استهلاك كميات أقل من المشروبات الغازية الغنية بالسعرات الحرارية هي الطريقة الأفضل لمكافحة الوزن الزائد ومنع الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، على الرغم من أن الدهون والأملاح في الأطعمة المصنعة مسؤولة عن هذا الأمر أيضا.

وتخطط العديد من الدول، وبعضها طبق هذه الخطوة بالفعل، لفرض نوع من الضرائب على المشروبات التي تحتوي على كميات مضافة من السكر وبينها بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك.

وحث لي السنغافوريين على تناول كميات أقل من الطعام، واختيار الأطباق التي تحتوي على كميات أقل من الزيت والسكر والملح و"المشي لمسافات أطول وإدخال هذا الأمر في الروتين اليومي".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)

فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

تظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها وكأنها تعرضت لسحر

انشغلوا بالتصوير والتلويح للشرطة.. مطاردة مثيرة لمهربي مخدرات في البحر المتوسط (فيديو)

(الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

الأزهر يهاجم إسرائيل في ذكرى تقسيم فلسطين

شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب (مواقع التواصل)