رئيس وزراء سنغافورة يحث شعبه على اتباع نظام غذائي صحي

حث رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ شعبه على الإكثار من شرب المياه وتناول الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وطهو الأرز البني بدلا من الأرز الأبيض.

جاءت دعوة لي ضمن حملة تشجيع للخيارات الصحية بدأتها الحكومة باتفاق مع منتجي المشروبات الغازية على تخفيض كمية السكر في المشروبات التي تباع في البلاد.

وتهدف الحملة إلى خفض معدلات الإصابة بداء السكري في سنغافورة؛ حيث قد يصل عدد البالغين المصابين بهذا المرض إلى حوالي المليون بحلول 2050 بعد أن وصلوا إلى 440 ألفا عام 2014 وفقا لوزارة الصحة.

وقال رئيس الوزراء لي هسين لونغ في خطاب بمناسبة اليوم الوطني أمس الأحد "كخطوة أولى تمكنا من نيل موافقة مصنعي المشروبات الغازية على تخفيض نسبة السكر في جميع منتجاتهم التي تباع في سنغافورة".

وقالت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إن استهلاك كميات أقل من المشروبات الغازية الغنية بالسعرات الحرارية هي الطريقة الأفضل لمكافحة الوزن الزائد ومنع الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري، على الرغم من أن الدهون والأملاح في الأطعمة المصنعة مسؤولة عن هذا الأمر أيضا.

وتخطط العديد من الدول، وبعضها طبق هذه الخطوة بالفعل، لفرض نوع من الضرائب على المشروبات التي تحتوي على كميات مضافة من السكر وبينها بريطانيا وبلجيكا وفرنسا والمجر والمكسيك.

وحث لي السنغافوريين على تناول كميات أقل من الطعام، واختيار الأطباق التي تحتوي على كميات أقل من الزيت والسكر والملح و"المشي لمسافات أطول وإدخال هذا الأمر في الروتين اليومي".