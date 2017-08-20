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وفاة الكاتب والسيناريست المصري محفوظ عبد الرحمن

الكاتب والسيناريست المصري الراحل محفوظ عبد الرحمن
الكاتب والسيناريست المصري الراحل محفوظ عبد الرحمن
20/8/2017

توفي الكاتب والسيناريست المصري محفوظ عبد الرحمن السبت بعد صراع مع المرض، وذلك بعد نقله إلى المستشفى في يوليو/تموز الماضي إثر تعرضه لوعكة صحية.

ونعت وزارة الثقافة المصرية الكاتب الراحل، باعتباره "أحد أهم المؤلفين الذين برعوا في تصوير الواقع المصري من خلاله أعماله الأدبية والإبداعية ومنها مسلسل بوابة الحلواني وأم كلثوم".

تخرج عبد الرحمن في كلية الآداب بجامعة القاهرة عام 1960 وعمل لبضع سنوات في مؤسسة دار الهلال قبل أن ينتقل إلى وزارة الثقافة.

من أبرز أعماله أفلام (ناصر56) الذي عرض عام 1996 و(حليم) الذي عرض عام 2006، ومسلسلات (الزير سالم) و(بوابة الحلواني) و(أم كلثوم).

 

المصدر : رويترز
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