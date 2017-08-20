في عقده التاسع.. حمال تركي يواصل مزاولة مهنته

على الرغم من بلوغه الثانية والثمانين، من العمر يواصل التركي خضر كولجان أوغلو، مزاولة مهنته كحمال في أزقة وشوارع المدينة القديمة الضيقة في ولاية ماردين جنوبي البلاد.

كولجان أوغلو بدأ مهنته كحمال في أزقة ماردين القديمة المبنية على سفح جبل، قبل 60 عاما، تمكن من خلال هذه المهنة الشاقة من تربية وتنشئة 4 أولاد.

وفي حديث لوكالة "الأناضول" أشار كولجان أوغلو إلى أنه لم يعد يمتلك القوة التي تمكنه من حمل أوزان ثقيلة كما الماضي، ويكتفي بحمل الأشياء الخفيفة.

ولفت إلى أنّه يعيش حاليا من الأموال التي يحصل عليها من مهنته ومن دعمٍ مادي تقدمه ولاية ماردين له.

وقال: "أزقة ماردين ضيقة لا يمكن للسيارات الدخول إليها، والمدينة القديمة أنشئت على سفح جبل، وأزقتها عبارة عن سلالم، إن ثقل الحمولة التي أحملها تحس بها عيني وقلبي وركبتاي".