طبيب آلي يتفوق على البشر في تشخيص الأمراض

طوّرت مجموعة من المعاهد والجامعات والشركات الصينية، طبيبًا آليًا يعتمد على برنامج للذكاء الصناعي، يتفوق على الأطباء في دقة تشخيص أكثر من 30 مرضًا مثل السل والاكتئاب.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، يوم الأحد، أن هذا البرنامج طُرح للمرة الأولى في منتدى بمدينة هنغيانغ، بمقاطعة هونان وسط الصين.

وعن طريقة عمل البرنامج، أوضحت الوكالة أنه بعد الاستماع لشكوى المريض وأعراضه، يقدم الطبيب الآلي قائمة فحوصات للمريض ونصيحة طبية تستند إلى نتائج، ليقوم أطباء من البشر بعد ذلك بالتحقق من العلاج.

وأضافت أن برنامج الطبيب الآلي يحتوي على نماذج تشخيصية لأكثر من 30 مرضًا، مثل السل والاكتئاب، التي قد يكون هناك خطأ في تشخيصها.

واستنادًا لاختبارات تجريبية في العديد من المستشفيات، فإن دقة "الطبيب الآلي في التشخيص تفوق بـ20% تشخيص الأطباء من البشر"، بحسب الوكالة الصينية.

ويمكن لطبيب الذكاء الصناعي مواصلة تلقي المعلومات والخبرات والتشخيصات الطبية، حيث يحتوي على قاعدة بيانات تضم عشرات الملايين من الحالات الطبية.

وقال بنغ شاو ليانغ، نائب مدير المركز الوطني للحوسبة المتطورة في مدينة تشانغشا جنوب وسط الصين، إن الطبيب الآلي "مصمم ليكون ممارسًا عامًا، وكل أسبوع أو أسبوعين يمكنه تعلم تشخيص مرض جديد".

وأضاف د.كانغ شي شيونغ، مدير قسم التشخيصات المعملية الطبية بجامعة كابيتال ميديكال الصينية: إن "الطبيب الآلي سيساعد الأطباء من البشر ولن يحل محلهم".

واستطرد: "بالنسبة للمؤسسات الطبية الصينية، ولا سيما تلك الموجودة في الأحياء الفقيرة، فإن الطبيب الآلي سيكون مساعدًا جيدًا".

وخلال الأعوام الأخيرة، بدأت العديد من الشركات الكبرى حول العالم مثل "غوغل"، و"ميكروسوفت"، و"علي بابا"، في الدخول إلى سوق الرعاية الطبية المرتكزة على الذكاء الصناعي.